『西川 (Nishikawa) あったか 掛け布団カバー シングル 洗える フィンレイソン エレファンティ やわらか なめらか 着脱簡単 リバ【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 06時 54分に出品され03月28日 06時 54分に終了予定です。即決価格は7,539円に設定されています。現在652件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

西川 (Nishikawa) あったか 掛け布団カバー シングル 洗える フィンレイソン エレファンティ やわらか なめらか 着脱簡単 リバ



【商品説明】

・おうち時間を北欧デザインで。フィンランドのテキスタイルブランド「フィンレイソン」のあったか掛け布団カバーです。

・ご家庭で洗えるので(ネット使用)、いつも気持ちよくお使いいただけます。

・ぱちんと留めるだけのクイックスナップタイプなので、お布団の付け外しが簡単にできます。

・サイズ:150X210cm

・ゾウを一面にデザインした、可愛らしさと大人っぽさを兼ね備えた人気の「エレファンティ」柄。明るく元気なオレンジ色と、シックなグリーン色のリバーシブルデザイン。気分に合わせてお使いいただけます。

・毛布のようなやわらかな肌触り。お布団に入った時のひんやり感が少なく寒い冬も心地よくお休みいただけます。



【サイズ】

高さ : 10.00 cm

横幅 : 36.00 cm

奥行 : 54.00 cm

重量 : 1.54 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。