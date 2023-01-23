『レムノス 掛け時計 ライン アナログ 白 ラインの時計 (ABS) YK21-11 WH Lemnos 直径29? 厚さ5.4?【2024年最新】 』はヤフオクでから03月22日 02時 54分に出品され03月22日 02時 54分に終了予定です。即決価格は7,533円に設定されています。現在495件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

レムノス 掛け時計 ライン アナログ 白 ラインの時計 (ABS) YK21-11 WH Lemnos 直径29? 厚さ5.4?



【商品説明】

・サイズ:φ290×d54mm

・スイープセコンド

・素材:ABS樹脂、ガラス

・重量:980ｇ

・電池が必要な商品です



【サイズ】

高さ : 6.40 cm

横幅 : 29.40 cm

奥行 : 30.40 cm

重量 : 1.18 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。