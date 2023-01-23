『ＪＤＪＡＰＡＮ ＰＩＡＯＯ ＥＸｍｉｎｉ スケートボード ブラックＲＴ?１６９Ｍ【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月20日 17時 01分に出品され03月20日 17時 01分に終了予定です。即決価格は7,522円に設定されています。現在546件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ＪＤＪＡＰＡＮ ＰＩＡＯＯ ＥＸｍｉｎｉ スケートボード ブラックＲＴ?１６９Ｍ



【商品説明】

・本体サイズ :約L640xW175xH110mm/ 重量: 約1.5kg



【サイズ】

高さ : 12.00 cm

横幅 : 20.00 cm

奥行 : 65.00 cm

重量 : 1.50 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。