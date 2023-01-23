『ＪＤＪＡＰＡＮ ＰＩＡＯＯ ＥＸｍｉｎｉ スケートボード ブラックＲＴ?１６９Ｍ【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月20日 17時 01分に出品され03月20日 17時 01分に終了予定です。即決価格は7,522円に設定されています。現在546件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ＪＤＪＡＰＡＮ ＰＩＡＯＯ ＥＸｍｉｎｉ スケートボード ブラックＲＴ?１６９Ｍ
【商品説明】
・本体サイズ :約L640xW175xH110mm/ 重量: 約1.5kg
【サイズ】
高さ : 12.00 cm
横幅 : 20.00 cm
奥行 : 65.00 cm
重量 : 1.50 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
JD RAZOR Piaoo EX mini (カラーBOX付) RT-169M パステルブルー (パステルブルー)
¥ 7522
スケートボード スケボー スケート コンプリート 7.375 / 7.5 / 7.75 / 8.0 カットバック オリジナル (ブルー， 7
¥ 7521
スケートボード スケボー スケート コンプリート 7.375 / 7.5 / 7.75 / 8.0 カットバック オリジナル (レッド， 8
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¥ 7521
スケートボード スケボー スケート コンプリート 7.375 / 7.5 / 7.75 / 8.0 カットバック オリジナル (ブラック，
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スケートボード スケボー スケート コンプリート 7.375 / 7.5 / 7.75 / 8.0 カットバック オリジナル (ピンク， 8
¥ 7521
スケートボード スケボー スケート コンプリート 7.375 / 7.5 / 7.75 / 8.0 カットバック オリジナル (パープル，
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スケートボード スケボー スケート コンプリート 7.375 / 7.5 / 7.75 / 8.0 カットバック オリジナル (ピンク， 7
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スケートボード スケボー スケート コンプリート 7.375 / 7.5 / 7.75 / 8.0 カットバック オリジナル (ブラック，
¥ 7521
スケートボード スケボー スケート コンプリート 7.375 / 7.5 / 7.75 / 8.0 カットバック オリジナル (パープル，
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NEW STREET MOVE スケートボード 30 クルーザー ブラック
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落札価格7522円
546 入札履歴
終了
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