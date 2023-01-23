『後藤照明 ペンダントライト ネジリコード アルミP1Lセード CP型 100Wクリヤー球付 E26口金 コード長さ約850mm 緑塗装 GLF-3483GR-85【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月20日 09時 33分に出品され03月20日 09時 33分に終了予定です。即決価格は7,515円に設定されています。現在701件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【仕様】メーカー:後藤照明 型番:GLF3483GR85 商品名:ペンダントライト CP型 100Wクリヤー球付 ・寸法(mm):全長約110×幅約60 ・定格寿命(時間):1000 口金:E26モーガルソケット 100Wまで対応 コード長さ(mm):約850 寸法(mm):全長約1030×幅約340×高さ約160 重量(g):約542 アルミP1Lセード:緑塗装/内面白塗装 スチール:緑塗装 ローカルビス止めホルダー:緑塗装 緑ネジリコード 引掛けシーリングキャップ付