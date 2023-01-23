『後藤照明 ペンダントライト ネジリコード アルミP1Lセード CP型 100Wクリヤー球付 E26口金 コード長さ約850mm 緑塗装 GLF-3483GR-85【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月20日 09時 33分に出品され03月20日 09時 33分に終了予定です。即決価格は7,515円に設定されています。現在701件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【仕様】メーカー:後藤照明 型番:GLF3483GR85 商品名:ペンダントライト CP型 100Wクリヤー球付 ・寸法(mm):全長約110×幅約60 ・定格寿命(時間):1000 口金:E26モーガルソケット 100Wまで対応 コード長さ(mm):約850 寸法(mm):全長約1030×幅約340×高さ約160 重量(g):約542 アルミP1Lセード:緑塗装/内面白塗装 スチール:緑塗装 ローカルビス止めホルダー:緑塗装 緑ネジリコード 引掛けシーリングキャップ付
遠藤照明 LEDベースライト 40Wタイプ 直付型 下面開放形 W250 ナチュラルホワイト(4000K) ERK9983W+RAD-769W
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遠藤照明 LEDベースライト 40Wタイプ 直付型 下面開放形 W250 昼白色 ERK9983W+RAD-769N
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遠藤照明 LEDベースライト 40Wタイプ 下面開放形 空調ダクト回避型 W220 ナチュラルホワイト(4000K) ERK9989W+RAD-769W
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遠藤照明 LEDベースライト 40Wタイプ 下面開放形 空調ダクト回避型 W220 昼白色 ERK9989W+RAD-769N
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INTERFORM インターフォルム Lipri リプリ ペンダントライト (LED球付属) LT-9554 ペンダントランプ 吊下げ照明 ダイニング照明 天井照明 E17 40W相当×1
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INTERFORM インターフォルム シーリングライト Maryse S マリーズS アンバー 電球無し LT-1346AM (プレゼント 新生活応援 インテリア アンティーク 北欧 照明)
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KOSTKA PENDANT LIGHT NOBULB （コストカ ペンダント ライト 電球無し） LT-8967 【送料無料】 【ポイント5倍】 【IF】
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INTERFORM インターフォルム Kostka コストカ ペンダントライト (電球なし) LT-8967 ペンダントランプ 吊下げ照明 ダイニング照明 天井照明 LED対応 〜60W×1
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INTERFORM インターフォルム Lorrez ロレエ ペンダントライト (電球なし) LT-1591 ペンダントランプ 吊下げ照明 ダイニング照明 天井照明 LED対応 E17 〜60W×1
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ペンダントライト ガラス おしゃれ アンティーク LED 対応 北欧 カフェ １灯 Kostka キューブ バブル クリアー リビング キッチン ダイニング 照明
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ペンダントライト ガラス アンティーク おしゃれ カフェ 天井照明 1灯 LED対応
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倍々 10倍 天井照明 1灯ガラスペンダントライト INTERFORM Kostka インターフォルム コストカ アンティーク LT-8965 LT-8967 LT-8968
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照明器具 アンティーク ペンダントライト ガラス 北欧 Beryl ベリル LT-3802 1灯 LED対応
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落札価格7515円
701 入札履歴
終了
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