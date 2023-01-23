『バックパック リュック 軽い １９Ｌ 両サイド ボトルホルダー アウトドア キャンプ ユニセックス メンズ レディース Navy Blue【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月11日 01時 17分に出品され04月11日 01時 17分に終了予定です。即決価格は7,512円に設定されています。現在708件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

バックパック リュック 軽い １９Ｌ 両サイド ボトルホルダー アウトドア キャンプ ユニセックス メンズ レディース Navy Blue



【商品説明】

・280gの軽さで肩が疲れにくい、容量十分19Lのバックパック。

・サイズ: 高さ 42cm x 幅 29cm x 奥行 16cm 重さ: 280g 材質表地: ナイロン 裏地: ポリエステル

・、アウトドア、スポーツあらゆるシーンにフィットします。

・両サイドのボトル＆傘ホルダーとインサイドPC収納ポケット装備。

・取り出したい物がすぐに見つかるグレーのインナー。



【サイズ】

高さ : 7.00 cm

横幅 : 37.90 cm

奥行 : 46.10 cm

重量 : 300.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

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