『アライテント（ARAI TENT）エアライズ4 アンダーシート【2024年最新】 』はヤフオクでから03月16日 12時 24分に出品され03月16日 12時 24分に終了予定です。即決価格は7,498円に設定されています。現在168件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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【商品名】

アライテント（ARAI TENT）エアライズ4 アンダーシート



【商品説明】

・広げた時のサイズ：230×230cm

・素材：40dnナイロンタフタPUコーティング

・重量：380g