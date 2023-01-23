『JTC オイルフィルターレンチ 車輌整備 特殊 工具 SST エレメントレンチ フィルターはずし 汎用 JTC4736【2024年最新】 』はヤフオクでから03月16日 20時 06分に出品され03月16日 20時 06分に終了予定です。即決価格は7,491円に設定されています。現在159件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

JTC オイルフィルターレンチ 車輌整備 特殊 工具 SST エレメントレンチ フィルターはずし 汎用 JTC4736



【商品説明】

・ベルト素材:合皮 使用範囲:60~260Φ グリップ全長:280mmベルト幅:25mm



【サイズ】

高さ : 5.20 cm

横幅 : 11.60 cm

奥行 : 36.60 cm

重量 : 620.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

腕時計、アクセサリー

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