『JTC オイルフィルターレンチ 車輌整備 特殊 工具 SST エレメントレンチ フィルターはずし 汎用 JTC4736【2024年最新】 』はヤフオクでから03月16日 20時 06分に出品され03月16日 20時 06分に終了予定です。即決価格は7,491円に設定されています。現在159件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
JTC オイルフィルターレンチ 車輌整備 特殊 工具 SST エレメントレンチ フィルターはずし 汎用 JTC4736
【商品説明】
・ベルト素材:合皮 使用範囲:60~260Φ グリップ全長:280mmベルト幅:25mm
【サイズ】
高さ : 5.20 cm
横幅 : 11.60 cm
奥行 : 36.60 cm
重量 : 620.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7491円
159 入札履歴
終了
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