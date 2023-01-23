『メガコンストラックス ポケモン イーブイ進化コレクション ブロック 470ピース GFV85【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月26日 19時 38分に出品され03月26日 19時 38分に終了予定です。即決価格は7,490円に設定されています。現在855件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
メガコンストラックス ポケモン イーブイ進化コレクション ブロック 470ピース GFV85
【商品説明】
・イーブイ、シャワーズ、ブースター、サンダース、ブラッキー、エーフィ、グレイシア、リーフィア、ニンフィアを合計470ピースで9種類全部が組み立てられます。
・イーブイの進化形のポケモン8種(イーブイも含めて9種類)をブロックで組み立てられるセットです。
・原産地・・・中国
・対象年齢 :6才以上
・対象年齢・・・6才~
・製品サイズ・・・W32.4*D4.8*H26.7m
・電池・・・不要
【サイズ】
高さ : 5.10 cm
横幅 : 26.30 cm
奥行 : 32.60 cm
重量 : 470.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7490円
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終了
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