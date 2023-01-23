『メガコンストラックス ポケモン イーブイ進化コレクション ブロック 470ピース GFV85【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月26日 19時 38分に出品され03月26日 19時 38分に終了予定です。即決価格は7,490円に設定されています。現在855件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

メガコンストラックス ポケモン イーブイ進化コレクション ブロック 470ピース GFV85



【商品説明】

・イーブイ、シャワーズ、ブースター、サンダース、ブラッキー、エーフィ、グレイシア、リーフィア、ニンフィアを合計470ピースで9種類全部が組み立てられます。

・イーブイの進化形のポケモン8種(イーブイも含めて9種類)をブロックで組み立てられるセットです。

・原産地・・・中国

・対象年齢 :6才以上

・対象年齢・・・6才~

・製品サイズ・・・W32.4*D4.8*H26.7m

・電池・・・不要



【サイズ】

高さ : 5.10 cm

横幅 : 26.30 cm

奥行 : 32.60 cm

重量 : 470.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。