『ネットワークカード StarTech.com GbE/ギガビットイーサネット1ポート増設PCIeカード ST1000SPEXI【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月20日 09時 34分に出品され03月20日 09時 34分に終了予定です。即決価格は7,484円に設定されています。現在230件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

StarTech.com GbE/ギガビットイーサネット1ポート増設PCIeカード ST1000SPEXI

スターテック(StarTech.com)



【商品説明】

・1つのPCIeスロットで、クライアント、サーバーまたはデスクトップに10/100/1000 RJ-45 Ethernetポートを追加

・Auto MDIX対応

・IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3abに完全準拠

・Intel I210-ATチップセット

・PXEネットワークブート



【サイズ】

高さ : 3.00 cm

横幅 : 14.20 cm

奥行 : 17.00 cm

重量 : 120.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。