『ネットワークカード StarTech.com GbE/ギガビットイーサネット1ポート増設PCIeカード ST1000SPEXI【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月20日 09時 34分に出品され03月20日 09時 34分に終了予定です。即決価格は7,484円に設定されています。現在230件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
StarTech.com GbE/ギガビットイーサネット1ポート増設PCIeカード ST1000SPEXI
スターテック(StarTech.com)
【商品説明】
・1つのPCIeスロットで、クライアント、サーバーまたはデスクトップに10/100/1000 RJ-45 Ethernetポートを追加
・Auto MDIX対応
・IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3abに完全準拠
・Intel I210-ATチップセット
・PXEネットワークブート
【サイズ】
高さ : 3.00 cm
横幅 : 14.20 cm
奥行 : 17.00 cm
重量 : 120.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
ＳｔａｒＴｅｃｈ．ｃｏｍ Juniper製品互換SFPモジュール 取り寄せ商品
¥ 7482
GeeekPi 8パックアクティブPoEパワーオーバーイーサネットMirco USB + RJ45 48V〜5V 2.4A、IEEE 802
¥ 7482
NEC Aterm WG1900HP2 無線LANルーター/1300+600Mbps 親機単体 (11ac対応) 型番:PA-WG1900H
¥ 7482
BUFFALO 11ac/n/a/g/b 433Mbps USB2.0用 無線LAN子機 WLP-U2-433DHP
¥ 7480
WAVLINK Wi-Fi無線LAN ルーターAC3000ワイヤレストライバンドギガビットルーター 高速WiFiレンジエクステンダー 4Kス
¥ 7480
Ns-r500 自動扉アダプタ（ADA）
¥ 7480
パナソニックEWネットワークス PN210808 Switch-S8E
¥ 7477
NEC Aterm WG1900HP2 無線LANルーター/1300+600Mbps 親機単体 (11ac対応) 型番:PA-WG1900H
¥ 7477
BUFFALO 11ac/n/a/g/b 433Mbps USB2.0用 無線LAN子機 WLP-U2-433DHP
¥ 7476
BUFFALO 11ac/n/a/g/b 433Mbps USB2.0用 無線LAN子機 WLP-U2-433DHP
¥ 7476
シスコシステムズ 2.4 GHz 2 dBi/5 GHz 4 dBi Dipole Ant. White RP-TNC 目安在庫=○
¥ 7476
サンワサプライ 光ファイバコネクタクリーナー HKB-CLEAN1
¥ 7476
BUFFALO Giga対応 金属筐体 電源内蔵 8ポート LSW6-GT-8NS/NWH ホワイト スイッチングハブ 簡易パッケージ マグ
¥ 7476
SADES MPOWER ステレオゲーミングヘッドセット PS4 PC モバイル ノイズキャンセリング オーバーイヤーヘッドホン 格納式フレ
¥ 7817
Maestraudio MA910S ガーラルブルー (グラフェンコートダイナミックドライバー&パッシブ型セ
¥ 7811
パイオニア 密閉型インナーイヤーヘッドホン オールブラック SE-C3T(B)
¥ 7805
SEENDA ヘッドセット マイク付き USBドングル付き bluetooth/3.5mm端子/2.4G 3Way接続 単一指向性 リモート
¥ 7803
Logitech G432 DTS:X 7.1 Surround Sound Wired Gaming Headset 並行輸入品
¥ 7797
落札価格7484円
230 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！