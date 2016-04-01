『Tonain2024 地球儀カレンダー 三次元クリエイティブデスクカレンダー 3D メモ帳モダンホームオフィスデスクトップ装飾紙彫刻クリスマ【お歳暮】』はヤフオクでから04月06日 01時 19分に出品され04月06日 01時 19分に終了予定です。即決価格は7,480円に設定されています。現在770件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Tonain2024 地球儀カレンダー 三次元クリエイティブデスクカレンダー 3D メモ帳モダンホームオフィスデスクトップ装飾紙彫刻クリスマスギフト新年ギフト誕生日ギフト (オレンジ色)
【商品説明】
・【3D紙彫刻カレンダー】3D立体建築デザインを採用し、創造性、芸術、色彩に満ちた新しい一年をスタートさせることができるカレンダーです。壁掛けカレンダーは、自然を愛する人のためのクリスマスストッキングのための完璧な充填です。
・【デスクトップ装飾】デスクカレンダー全体のこれらの立体的な彫刻は、任意のデスク、本棚やサイドボードに魅力を追加します。彼らは、限られた壁のスペースのための完璧なソリューションです。
・【理想的な贈り物】家族カレンダーやオフィスカレンダーに最適な選択として、会議やイベントを追跡することはこれまでになく簡単です! 理想的なレトロギフトです。
・【素晴らしい画像】紙彫刻建築モ
【サイズ】
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落札価格7480円
770 入札履歴
終了
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