『エンブリッジクラシック 本革ビジネスシューズ 本革シューズ プレーンホールカット メンズ LBR 26 cm【お歳暮】』はヤフオクでから03月24日 14時 43分に出品され03月24日 14時 43分に終了予定です。即決価格は7,478円に設定されています。現在812件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

エンブリッジクラシック 本革ビジネスシューズ 本革シューズ プレーンホールカット メンズ LBR 26 cm



【商品説明】

・ソールの厚さ:1.5cm

・ソール素材または裏地: 合成底

・ヒールの高さ: 3.5 cm

・留め具の種類: レースアップ



【サイズ】

高さ : 11.00 cm

横幅 : 19.80 cm

奥行 : 34.60 cm

重量 : 1.46 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

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26

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