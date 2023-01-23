『不二貿易 スツール 幅40×奥行40×高さ44cm ホワイト トランク型 収納 合成皮革 耐荷重80? Dauchez(ドーシェ) 1856【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月05日 13時 53分に出品され03月05日 13時 53分に終了予定です。即決価格は7,477円に設定されています。現在127件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
不二貿易 スツール 幅40×奥行40×高さ44cm ホワイト トランク型 収納 合成皮革 耐荷重80? Dauchez(ドーシェ) 1856
【商品説明】
・※脚部のみお客様組立商品です。
・サイズ:幅40×奥行40×高さ44cm、座面高:44cm
・原産国:中国
・本体重量:7.1kg 、耐荷重:80kg
・素材・材質:繊維板、金属(鋼)、合成皮革(PU)、ウレタンフォーム
【サイズ】
高さ : 29.40 cm
横幅 : 43.79 cm
奥行 : 43.90 cm
重量 : 7.90 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
食品商品についての補足
商品サンプル画像の中に記載の賞味期限部分はあくまでのサンプル例であり、販売商品の賞味期限は充分に共有共期限があるものを出荷させてもらいます。
＊20日以上の賞味期限がある品物を出荷
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落札価格7477円
127 入札履歴
終了
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