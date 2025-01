姉妹への贈り物 スターリングシルバー ハートネックレス 女性フレンドシップジュエリー ピンク並行輸入品【新年の贈り物】

商品コメント

姉妹への最高の贈り物 - 姉妹、姉、妹、姉妹、ボーナス姉妹、非生物学的女性の友人のためにデザインされたネックレスです。「Always my sister forever my friend」と刻印されています。 私たちが一緒にやって離れたときでも、あなたはいつも私を持っていて、あなたは私の心にalwyas in my heart

シスターネックレスの在庫はございますので、安心してご購入ください。 素材 - 厳選されたスパークリングアクアマリン、サファイア、スワロフスキーのピンクパヴェセッティングクリスタル。低刺激性の925スターリングシルバー、ホワイトゴールドメッキ。

サイズ? 25 mm * 21 mm (0.98 * 0.81インチ)ペンダント。 低刺激性18インチS925スターリングシルバーボックスチェーン。

シスタープッシュジュエリーギフト - ブランドのギフトボックスで丁寧に梱包されています。姉妹、姉妹、象の十代の女の子、女性の友人、非生物学/ボーナス姉妹、同僚、ルームメイトの誕生日、クリスマス、休日、結婚式、卒業式、休暇などに最適なギフトです。

ブランドアフターサービス? 問題解決に100%満足。 60日間アフターサービス無料。 購入に問題がある場合は、どうぞお問い合わせください。 最善を尽くします。