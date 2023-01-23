『RODA メンズ スカーフ 新品未使用【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月17日 18時 19分に出品され03月17日 18時 19分に終了予定です。即決価格は7,644円に設定されています。現在924件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 RODA



スカーフ



麻73%

レーヨン23%

絹 4%



イタリア製



24200円



新品未使用



67㎝✖️174㎝





クラシックを基盤にしつつ、斬新なアイデアたっぷりのブランド「RODA（ロダ）」から、非常に柔らかい肌触りのシルク混素材を使用したペイズリー柄ストール。とても上質な素材使いと丁寧な仕上げがボリュームある印象的な首元を構築。巻き方によっては幾通りもの見え方になるので、一枚あるとコーディネートの幅が広がります！ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>小物 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ロダ

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メンズ

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メンズ スカーフ 新品未使用