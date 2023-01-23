『DUVETICA 短丈ファー付きダウン 40 y2k パンク 平成 グランジ【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月28日 15時 04分に出品され04月28日 15時 04分に終了予定です。即決価格は11,000円に設定されています。現在152件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 希少カラーで、かなり貴重です。ファー取り外し可ですy2k.グランジサイズ40(S〜M)

あくまでもレディースのブランドなのでタイトに着たい人におすすめです。



サイズ詳細:肩幅約38cm×身幅約44cm×着丈(襟下より計測)約61cm×袖丈約62cm

色: ダークブラウン 光の加減で色味が多少違う異なることがありすがご了承下さい。

大人気のダークブラウンです。



これからシーズン入りなので値段を上げるかもしれません！

早い者勝ちです‼️

※古着なので神経質な方はご購入を御遠慮ください



シンプルなデザインはどんなコーディネートにも合わせやすいです。

良い状態ですが中古である事にご理解頂ける方のみご購入をお願いします。



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PEELS.BOTT.NOAH.alltimers.polar skate.RADIALL. 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: デュベティカ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ DUVETICA

短丈ファー付きダウン

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