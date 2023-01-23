『❤︎ 新品 保管品❤︎ FURLA フルラ トートバッグ レザー A4 肩掛け可能【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月08日 14時 16分に出品され03月08日 14時 16分に終了予定です。即決価格は10,374円に設定されています。現在106件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ❤︎ 新品 保管品❤︎ FURLA

トートバッグ レザー A4



┈┈商品詳細┈┈



A4サイズの収納可能！通勤通学にピッタリ(^^)

落ち着いたワンレッドのお色で単調なスーツやオフィスファッションに高揚感を(˃̵ᴗ˂̵)

マチもしっかりとあるので、パソコン、資料、参考書などすっぽり収納可能(^^)☆

シンプルなデザインので、お気に入りのキーホルダーやスカーフをつけてアレンジも楽しみやすいと思います。

仕事帰りにお友達とディナーに行っても仕事感を感じさせないオフタイムを楽しめます♪



┈┈商品情報┈┈



▶︎ブランド / 型番

FURLA / 22869 983034 385 359

▶︎カラー

本体：ワインレッド

金具：ゴールド

▶︎サイズ（約）（cm）

高さ×幅×厚み 29.5×32×14

持ち手：バッグからの距離 22

▶︎素材

レザー

▶︎付属品

なし

▶︎購入場所

日本 青山 正規取扱店



┈┈商品状態┈┈



特記すべき大きく気になる点はなく美品です(^^)



※商品の状態はお写真でもご確認ください

※お持ちの端末や閲覧環境により、掲載されている写真と色・イメージ・細部が異なって感じる場合がございます。予めご了承くださいませ



┈┈注意事項┈┈



※お取引する上で必要なコトをプロフィールに記載しておりますので、購入やコメント前に必ずご一読お願いいたします。





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カラー···パープル

素材···本革

特徴···マチあり

特徴···マチあり,横長 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: フルラ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ ❤︎

新品

保管品❤︎ FURLA

フルラ トートバッグ レザー A4



肩掛け可能