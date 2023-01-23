『イングランド製Barbour バブアー BEAUFORT オイルドジャケット【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月25日 21時 02分に出品され04月25日 21時 02分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在96件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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【管理番号 NSBJ_6902】

【イングランド製Barbour バブアー BEAUFORT オイルドジャケット ラステッィク】

BAUBOURの中でも根強い人気のある“BEAUFORT(ビューフォート)”

やや長めの着丈と、バック両サイドからアプローチできるゲームポケットが特徴的です◎

程良いエイジングが独特の風合いを出しており、無骨でビンテージの雰囲気抜群のオイルドコットン素材。

自然なオイルの黒ずみなどもBARBOUR特有で味わいのある仕上がりです。

こちらは英国オリジナルモデルになります。

・ハンドウォーマーポケット×2

・マチ付きフラップポケット×2

・バック側両サイド ジッパー型ゲームポケット

・希少カラーのラステッィク(レンガブラウン)



■ブランド名…Barbour

■製造国…イングランド

■サイズ…メンズ44

■カラー…ブラウン

■素材…ワックスコーティングコットン



---平置き実寸(cm)---

着丈…78

肩幅…47

袖丈…60

ゆき丈…86

脇下〜袖先…48

身幅…58





■商品状態

袖部分、ポケット周辺などに補強補修(ダメージ箇所のミシン補修)があります。

経年と使用に伴う少々の着用感・若干のオイル抜け感などはございますが、ビンテージの風合いとしてご理解くださいませ。

その他、ホツレ・穴あき・破れなどの目立ったダメージはございません。

ユーズド品としてはまだまだ愛用していただけるコンディションです。

気になるレベルの古着臭・オイル臭などはございませんが、ビンテージジャケットとご理解をいただき、神経質な方のご入札はお控えくださいませ。







★他サイトでも出品しておりますので、突然終了する場合がございます。

ご了承ください。



★中古品について

中古品、ヴィンテージ品に関しましては、キズや汚れがある場合がございます。

神経質な方はご購入をお控え下さいませm(_ _)m



★ほかにも多数出品中です！

こちらをご覧ください→#ｒｅ：ｓｈｏｐ





先ずは、お気軽にコメントください(o^^o)



よろしくお願い致します☆彡







素材...コットン

カラー...ブラウン

ジップ・ボタン...ジップアップ

フード...フードなし 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: バブアー

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ イングランド製Barbour

バブアー

BEAUFORT

オイルドジャケット