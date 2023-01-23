『【1回着用美品】GastonLuga×Nikonバックパック【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月07日 00時 10分に出品され04月07日 00時 10分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在192件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 GastonLugaガストンルーガとNikonコラボバック

1回使用、2箇所スレがございます。(写真3,4枚目)



定価:29,590円



【アイテム】

GASTON LUGA（ガストンルーガ)

GL X NIKON バックパック リュック カメラバッグ



【サイズ】

62.5 x 29 x 14cm (ロールなし)

46 x 29 x 14cm(ロールあり)



【カラー】

黒 ブラック



【状態】

1回使用、2箇所スレあり



【説明】

ガストンルーガがニコンとコラボ！

内側には11〜14インチのノートパソコンやタブレット端末を入れる仕切りのほかに、小物を入れるポケットが付いています。

インナーホルダーは取り外せるので、カメラを持ち運ばないなら普通のバックパックとして使用可能です。

スーツケースの取手に固定するバンドがあるのもうれしいですよね＊

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※サイズは平置き実寸となります。(素人採寸のため多少の誤差はご容赦ください)

※着画はお断りしております。

※新品未使用ですが開封済みのため自宅保管、ユーズドにご理解がない方の購入はお控えください。

※検品を行なっておりますが、素人のため見落とし等がある場合がありますので予めご了承ください。

※返品、交換に関しましては基本的にお受けすることができませんので予めご了承ください。

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【商品説明】

防水性に優れた素材を使用。



取り外し可能なカメラホルダーと調節可能な仕切りを備えたバックパックは、ベルクロストラップ付きの三脚ホルダーが装備されており、写真家にもそうでない人にも最適。

広々とした内部にはノートパソコン、靴、本などを簡単に収納可能。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: ガストンルーガ

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ 【1回着用美品】GastonLuga×Nikonバックパック