『WHOWHAT” COCOON JACKET Mサイズ【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月18日 21時 37分に出品され03月18日 21時 37分に終了予定です。即決価格は20,757円に設定されています。現在820件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただきありがとうございます。



WHOWHAT” COCOON JACKET 21AWです。



M サイズ（着丈101cm、身幅81cm、肩幅68cm、袖丈57cm）です。



状態は10中7〜8くらいでしょうか。多少使用感のある古着という感じです。数回しか着用してないです。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ WHOWHAT”

COCOON

JACKET



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