『HYDE 着用 LGB if kmrii ルグランブルー ロング カーディガン【お歳暮】』はヤフオクでから03月05日 22時 34分に出品され03月05日 22時 34分に終了予定です。即決価格は10,764円に設定されています。現在110件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 商品タグありましたのでタグもお付けします！

早い者勝ち！送料込み！！



■商品

・L.G.B (ルグランブルー) ロング ドレープ カーディガン

・サイズ:メンズ1表記

・着丈:89cm(1番短いところ)

・着丈:130cm(1番長いところ)

※素人による採寸のため多少の誤差はお許しください。

※タンクトップとネックレスは着用イメージのため付属しません。



■素材

・テンセル91%

・カシミヤ5%

・ポリウレタン4%



■状態

小穴はございませんが、切りっぱなし加工のため

数箇所、糸の解れが見受けられますが、黒なので目立ちにくいのとブランドの特性なのでご理解ある方のみご購入ください！



HYDEさん御用達ブランド

ルグランブルーのロングカーディガンの出品です！



テンセルベースで軽くて柔らかい素材で

アーチ状になっているカシミヤ混の高級素材です！



まるで吸血鬼のマントのような、

シルエットが非常に良く、程よい透け感で

抜群の雰囲気です！！



ポリウレタン混のため伸縮性もあり、

写真では伝わらないですが、実物を手に取ってよく見ると生地が少し輝いています！



襟にボリュームがあり小顔効果抜群！

襟を織り込んで着用しても、ストールのように崩してもドレープ感が出てオシャレです！



今となってはかなり希少なカーディガンだと思いますので、

HYDEさんのようにロックでセクシーな雰囲気を出したい方、コレクターの方などもこの機会に是非！



M〜Lくらいのサイズ感です。



下記ブランド好きな方にもオススメです！



Share Spirit

シェアースピリット

シェアスピリット

LGB

ifsixwasnine

14th addiction

kmrii

シェラック

fr13nds

ルグランブルー

bedrock

イフシックスワズナイン

HYDE

VAMPS

Roen Tシャツ パーカー カットソー

スイッチブレード

Switch blade

シヴァーライズ

travas tokyo

civarize 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: L ブランド: ルグランブルー

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ HYDE

着用

LGB

if

kmrii

ルグランブルー

ロング

カーディガン