『MONCLER フード付きニットジャケット M グレー ダウン 国内正規 本物【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月10日 12時 12分に出品され03月10日 12時 12分に終了予定です。即決価格は27,350円に設定されています。現在358件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 モンクレール のウール/ナイロン切り返し￼ニットカーディガン。ダウンも使用しているようで大変オシャレ。肌触り良く暖かいです。#モンクレール本物￼



ニット部分グレー系(やや濃いめ) / ナイロン部分オリーブカーキ系￼



M サイズ

肩幅40

身幅48

袖丈67

着丈60

ニットなので多少広がるかと思います。



あくまでも個人の感想ですが175センチ72キロで程よくタイトで良い感じでし。





【スタイリッシュなデザイン】

MONCLERのフード付きニットジャケットは、シンプルながらも洗練された印象を与えます。



【快適な着心地】

ニット素材を使用しているため、柔らかく、体にフィットしやすいです。寒い季節にも適したデザインです。



【機能性】

ジッパー開閉式で、ポケットも付いているため、実用性も兼ね備えています。



- ブランド: MONCLER

- サイズ: M

- 色: グレー

- 素材: ニット・ダウン（肩、フード部分）

- デザイン: フード付き、ジッパー開閉、ポケット付き

- 特徴: 肩部分に光沢のある素材使用



ご覧いただきありがとうございます。





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カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ MONCLER

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