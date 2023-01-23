『AirPods MAX 本体のみ【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月11日 20時 18分に出品され04月11日 20時 18分に終了予定です。即決価格は17,500円に設定されています。現在175件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 1年前に頂いたのですが5回くらいしか使わず

もう使うことなさそうなので出品します。



傷が少しあるのと、名前入りでくれたので名前が印字されています、。

カバーしたりステッカー貼ると隠れると思います。



少し傷や汚れあります。

汚れは取れる範囲内で綺麗にして発送させていただきます。



箱と充電器はつきませんが

傷がつかないよう包装しての出品になります。



即購入可能です。

仕事の都合により発送に時間がかかることありますが

なるべく早く発送させていただきます。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン 商品の状態: やや傷や汚れあり