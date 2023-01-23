『リモワ サルサ スーツケース マットグレー 4輪 35L 訳有り【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 06時 07分に出品され03月24日 06時 07分に終了予定です。即決価格は16,320円に設定されています。現在457件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 リモワ 当時アローズだったか？セレクトショップで売っていたものです。



ただし訳有り点として、(写真に赤で囲む部分)

1、内部右側のネットを開閉するファスナーのツマミが2ヶ所とも取れてなく、両側から締めれる構造の片方しか使えません。

2、持ち手のボタンの操作で、ツメが出てきて段階的に上げ下げストッパーになりますが、枚目の写真の通り片方爪折れ。

片方だけでも一応使えてました。

3、ケース前面右上角、キズを熱で消そうと思い変形と表面表情が変わってしまいました。



遠目にはわかりにくく、使っていただけますが

以上3点確認の上購入お願いします。

キズも写真で確認いただけるように写真を各所入れておきます。

以上から安く出品するので返品不可でお願いします。



ハンドル伸縮やキャスターもスムーズで軽いです。



ロックは3桁ナンバー式です。現在000に合っています。

数字の変更も可能です。



・メーカー： RIMOWA(リモワ)

・シリーズ： SALSA

・容量： 35L

・素材： ポリカーボネイト

・カラー： マットグレー

・サイズ： 約H50×W37×D20cm (ケースサイズ)

・TSA対応ナンバー式ロック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 傷や汚れあり ブランド: リモワ

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ リモワ

サルサ

スーツケース

マットグレー

4輪

35L

訳有り