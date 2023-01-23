『US企画VANS新品希少27.5cm海外正規品 Half Cab NAVY【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 19時 40分に出品され03月27日 19時 40分に終了予定です。即決価格は9,555円に設定されています。現在210件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 VANS バンズ

HALF CAB 33 DX

アナハイムファクトリー

ハーフキャブ



色：NAVY x WHITE

新品未使用



US企画

海外正規品



男女兼用



素材··· スエード xキャンバス



送料込みですのでお値引き無しです。



即購入OK 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: 27.5cm ブランド: バンズ

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ US企画VANS新品希少27.5cm海外正規品

Half

Cab

NAVY