『SHURE UR1-H4HK 1本SHURE PGA31-TQG 1本 NO.1【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 09時 18分に出品され03月31日 09時 18分に終了予定です。即決価格は25,000円に設定されています。現在196件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 機材整理のため出品します。

1. SHURE UR1-H4HK 1本。

2.SHURE PGA31-TQG 1本(新品)

■対応周波数518-578MHzです。

■領収書は発行出来ません。(コンビニ払いのレシート等を領収書としてご利用下さい。)

■ 出品前に動作確認済です。

■ 画像の物で全てです。 商品の情報 カテゴリー: ホビー・楽器・アート>>>楽器・機材>>>配信機器・PA機器・レコーディング機器 商品の状態: 未使用に近い ブランド: シュア