『SHURE UR1-H4HK 1本SHURE PGA31-TQG 1本 NO.1【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 09時 18分に出品され03月31日 09時 18分に終了予定です。即決価格は25,000円に設定されています。現在196件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ホビー・楽器・アート>>>楽器・機材>>>配信機器・PA機器・レコーディング機器
|商品の状態:
|未使用に近い
|ブランド:
|シュア
RODE M5 コンデンサーマイク マッチドペア
¥ 10500
Focusrite Platinum Penta プリアンプ コンプレッサー
¥ 12285
ベリンガー BEHRINGER XENYX 1204USB 8ch ミキサー
¥ 12500
Audio Technica AT4053B
¥ 18330
RODE WIRELESS GO Ⅱ 受信機不具合
¥ 9360
ベリンガー BEHRINGER PAパワードスピーカー F1220A（送料込）
¥ 11700
ELX200-12P PAスピーカー2台セット
¥ 91172
Aphex 109 パラメトリックイコライザー ①
¥ 9360
SHURE SVX288 デュアルワイヤレスマイクシステム
¥ 22000
ZOOM R12
¥ 10500
VT-4 VOICE TRANSFORMER ローランド
¥ 11375
クラッシックプロPA12/6 6チャンネル classic pro
¥ 12900
YAMAHA AG01
¥ 9360
SHURE MV7x とマイクプリアンプ(良品)
¥ 13000
Cry Baby BG95 Buddy Guy Signature Wah
¥ 10725
UNIVERSAL AUDIO / OX (ユニバーサルオーディオ/ オックス)
¥ 61600
Hosa Technology マイクロフォンケーブル XVM-101F 1ft
¥ 4400000
アコースティックリバイブ デジリンクケーブル（Large 155cm）
¥ 14900
落札価格25000円
196 入札履歴
終了
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