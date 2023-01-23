『Galaxy Buds3 新品未開封 ホワイト【2024年最新】 』はヤフオクでから04月06日 18時 05分に出品され04月06日 18時 05分に終了予定です。即決価格は10,842円に設定されています。現在588件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン
|商品の状態:
|新品、未使用
JBL Soundgear sense てしぷ様専用
¥ 7020
【新品未開封】Shokz OpenFit Air
¥ 11700
Beats solo buds
¥ 7799
ワイヤレスイヤホン ノイキャン Technics AZ40m2
¥ 7722
新品同様 WF-1000XM4 / SONY
¥ 7799
Anker Soundcore Sleep A20 Bluetoothイヤフォン
¥ 10920
【新品未使用】Beats Powerbeats Pro MV722PA/A
¥ 10062
SEEAUDIO YUME2 ほぼ未使用品☆付属品は未使用☆
¥ 11570
AirPods Pro 第2世代 USB-C
¥ 10725
Bose QuietComfort Ultra Earbuds
¥ 12870
AirPods Pro第二世代
¥ 10140
AirPods 本体 エアーポッズ本体 第二世代 第2世代
¥ 9032
【美品】 Anker Liberty 4 NC ブラック
¥ 7176
Apple AirPods Pro 2世代 本体 242
¥ 12349
Shokz OpenFit Air ワイヤレスイヤホン
¥ 10140
SONY MDR-EX90SL イヤホン
¥ 10530
新品未開封 ゼンハイザー MOMENTUM True Wireless 4
¥ 18250
BOSE ワイヤレスイヤホン QCEARBUDSIIBLK ノイズキャンセリング
¥ 11500
落札価格10842円
588 入札履歴
終了
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