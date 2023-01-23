『Galaxy Buds3 新品未開封 ホワイト【2024年最新】 』はヤフオクでから04月06日 18時 05分に出品され04月06日 18時 05分に終了予定です。即決価格は10,842円に設定されています。現在588件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Galaxy Buds3 新品未開封

定価27500円



値下げ不可

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すり替え防止のため、返品不可 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン 商品の状態: 新品、未使用