『新品同様 WF-1000XM4 / SONY【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月10日 18時 34分に出品され03月10日 18時 34分に終了予定です。即決価格は7,799円に設定されています。現在613件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 SONY ワイヤレスイヤホン WF-1000XM4



バッテリ不具合のため新品交換後、ほぼ未使用です。



ケース等、備品の状態です。

シリコンケースをおつけいたします。



本体、説明書、別売ケース、追加イヤーピース（未使用）

全て付属いたします。



購入いただきましたら、プチプチに入れて発送します。

すり替え防止のため、返品はお断りさせていただきたく思います。

写真の追加等質問あればコメントお願いいたします。



シリーズ···WFシリーズ

モデル···WF-1000XM4

その他特徴···ノイズキャンセリング

ソニー モデル名···WF-1000XM4 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン 商品の状態: 未使用に近い ブランド: ソニー