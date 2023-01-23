『早い者勝ち DIOR メンズ ショルダーバッグ【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月18日 13時 39分に出品され03月18日 13時 39分に終了予定です。即決価格は12,025円に設定されています。現在798件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただきありがとうございます(^-^)/



ブランド：Christian Dior



■仕様：

Wファスナー開閉

内側⇒マチ付きポケット×1フラットポケット×大1・小1カード入れ×3

外側⇒ファスナーポケット(マチ有)×1



■サイズ

17 x 12.5 x 5cm

ストラップ高さ：約 34-64cm(取外・調節可)

平置き実寸です。

素人採寸ですので多少の誤差はご容赦願います。



■カラー

グレー 灰色 ネイビー 紺色



◾︎付属品

箱、保存袋



23年9月イタリア·フィレンツェの専門店で購入した

購入後数回しか使わなかった、使用する機会がなくなった為、出品します。



何かご質問がありましたら、お気軽にお聞きください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ 早い者勝ち

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