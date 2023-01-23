『マットクロコダイルハンドバッグ CIVINILE チビナイル【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 02時 08分に出品され03月29日 02時 08分に終了予定です。即決価格は113,960円に設定されています。現在256件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【JRA認定】



★CIVINILE チビナイル マットクロコダイル ハンドバッグ ブラック



＊2018年にショップチャンネルにて購入しました。



＊新品未使用、ギャランティカードなど全て揃っております。



＊購入しましたが、しまい込んでおり使用する機会がなかったため、出品致します。





★商品について



【ブランド】CIVINILE チビナイル

【カラー】ブラック

【素材】クロコダイル

【購入時期】2018年(ショップチャンネルにて)

【定価】約36万円(税込)(ショップチャンネルにて)

【商品状態】新品未使用







★発送、梱包について



＊基本的に1〜2日で発送させていただきます。もし万が一遅れる場合は事前に相談させていただきますのでご了承ください。



＊らくらくメルカリ便ですので、安心安全の匿名配送で取引させていただきます。



＊梱包材、段ボール、不織布などはできるだけ新品のものを用いており、丁寧な梱包を心がけております。





★注意点



＊喫煙者はおりません。



＊ 自宅で犬を飼っております。商品に犬の毛がつくことがないよう十分に気をつけておりますが、気になる方やアレルギーがある方はご遠慮ください。





※素人採寸のため、多少の誤差があるかもしれません。ご了承ください。

※素人保管・素人検品のため完璧ではなく、見落とし等ある可能性もあるかと思います。その点ご理解頂ける方とお取引できましたら幸いです。

※神経質な方はご遠慮ください。





CIVINILE

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#ぷちこ。の部屋 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: チビナイル

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