『ユーロヴィンテージ モールスキン ワークジャケット フレンチワーク 古着【2024年最新】 』はヤフオクでから04月06日 21時 04分に出品され04月06日 21時 04分に終了予定です。即決価格は5,399,999円に設定されています。現在771件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 東京の古着屋にて6年ほど前に購入しましたが、サイズ的に着用しなくなったため出品いたします。まだまだ色もしっかりと残っていて、これからフェード感等楽しんでいただける1着だと思います。オススメです。



カラー···ブルー



柄···無地



肩幅···47cm

身幅···56cm

袖丈···59cm

着丈···67cm 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: ヴィンテージ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ユーロヴィンテージ モールスキン ワークジャケット フレンチワーク 古着