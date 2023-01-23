『マザーハウス カゼマトウ レザー クロス ボディバッグ ショルダー 斜めがけ【お歳暮】』はヤフオクでから03月29日 21時 27分に出品され03月29日 21時 27分に終了予定です。即決価格は10,054円に設定されています。現在77件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 お値下げ不可。

※コメントなしでの即購入OKです。



風のように軽やかな使い心地のカゼマトウ クロスバッグ。自然なシボ感のレザーが魅力で、500mlドリンクボトルも収納可能。スリムでありながら実用性も兼ね備えた逸品です。



■商品情報

ブランド名：MOTHERHOUSE マザーハウス

シリーズ：カゼマトウ



■カラー

グレー



■素材

外装：牛革

内装：綿、牛革



■状態

若干使用感はありますが、まだまだ活躍できます。

クリームでお手入れすればレザーが綺麗に保てます。



■定価

約30800円



■サイズ詳細

縦：33cm

横：16cm

マチ：6cm



素人保管なので汚れ等、傷、シワがある場合がございます。

ご理解の上ご購入よろしくお願いいたします。

神経質な方はお控えください。

返品交換は基本うけつけてないです。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: マザーハウス

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ マザーハウス

カゼマトウ

レザー

クロス

ボディバッグ

ショルダー

斜めがけ