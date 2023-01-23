『★新品未開封★ BenQ g-sr-se deepblue マウスパッド【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月03日 10時 32分に出品され04月03日 10時 32分に終了予定です。即決価格は7,799円に設定されています。現在493件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ★新品未開封★



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BenQ ゲーミングマウスパッド

ZOWIE G-SR-SE（DEEP BLUE）



布製/クロス/ラバーベース/滑り止め加工/100%フルフラット/3.5ｍｍ



スタイル:【G-SR-SE(DEEPBLUE)】コントロール重視/大/DeepBlue 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>PC周辺機器>>>マウス・トラックボール 商品の状態: 新品、未使用