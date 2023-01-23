『【未使用に近い 正規品】 プラダ トートバッグ レザー ブラック 黒【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月07日 16時 52分に出品され04月07日 16時 52分に終了予定です。即決価格は26,442円に設定されています。現在85件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ・PRADA プラダ トートバッグ ハンドバッグ レザー オールレザー ブラック 黒





・サイズ

約W30×H25×D12cm

持ち手約34cm

内側ファスナーポケット1



・白タグあり



・付属品 保存袋 ギャランティカード





・プラダのトートバッグになります



ほとんど使用せずに保管していました、非常に綺麗な状態です♫

ファスナー、金具問題ありません。





★直営店、正規店、大手質店での購入

全て確実正規品になります。



中古品ですので神経質な方はご遠慮下さい。



me00564 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: プラダ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 【未使用に近い 正規品】 プラダ トートバッグ レザー ブラック 黒