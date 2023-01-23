『良品 トミーヒルフィガー ダウンコート Mサイズ ネイビー系【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月28日 10時 56分に出品され03月28日 10時 56分に終了予定です。即決価格は9,685円に設定されています。現在461件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ■ブランド



TOMMY HILFIGER (トミーヒルフィガー)



■素材



表地:ポリエステル

裏地:ナイロン

ファー:モダクリシ60% アクリル40%

中わた:グレーダックダウン70% フェザー30%



■状態

画像20枚目 汚れあり

上 フロント右側裾付近

左下 バック右側裾付近

右下 フロント右側横腹付近



汚れはございますが

目立った汚れではございません。

末永くご活躍できるお品物です。

USED品としては個人的に良品です。



※目視で汚れやキズを確認して

画像を載せていますが

見落としがあるかもしれません。

ご理解の程お願いいたします。



フード脱着可能です。



■サイズ

表記:M



平置き採寸(cm)



肩幅:34

身幅:47

袖丈:58

着丈:82



※採寸は手作業による計測になりますので、若干の誤差がある場合があります。

ご了承くださいませ。



■カラー

ネイビー(紺)系



お使いのモニターによって実際の色と若干異なる場合があります。ご理解の程お願いいたします。



#ルニャの家

#ダウン

#ジャケット

#コート

#スナップボタン

#ジップアップ

#ファー

#2way



肩幅···34cm

身幅···47cm

袖丈···58cm

着丈···82cm



素材(表地)···ポリエステル



素材(詰め物)···ダウン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: トミーヒルフィガー

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 良品 トミーヒルフィガー ダウンコート Mサイズ ネイビー系