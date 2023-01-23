『3.1 Phillip Lim フィリップリム バッグ クラッチバッグ【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月24日 18時 54分に出品され03月24日 18時 54分に終了予定です。即決価格は25,300円に設定されています。現在68件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ブランド名：3.1 PhillipLim

カラー：ブラック

素材：レザー、ナイロン

サイズ：H：27cm、W：35cm

定価 : 約90000円程



結婚式の出席で数回使用しましたが、出席機会も減りそうなので使っていただける方にお譲り致します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: スリーワンフィリップリム

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 3.1

Phillip

Lim

フィリップリム バッグ クラッチバッグ