『柳刃ビンテージ包丁リメイク79Remake of a vintage knife【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月07日 19時 07分に出品され03月07日 19時 07分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在712件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Remake of a vintage knife. 79

ビンテージ包丁のリメイク商品です。

先丸柳刃包丁です。

素材は白紙鋼で、鍛造です。

ステンレス系とは違いよく切れます。

目立てしてありますので直にお使いいただけます。

お手入れしないと錆びますのでお気をつけ下さい。

中古品ですので神経質な方はご遠慮下さい。

使い道のある方、

興味のある方はご検討下さい。





全長(Overall length) 31cm(12.2inches)

刃渡 (Blade length) 18cm (7inches)

重量(Weight) 109g





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Thank you for checking out my listing! I have many other items available, so please take a look at my profile. I look forward to seeing you there! 商品の情報 カテゴリー: キッチン・日用品・その他>>>キッチン・食器>>>調理器具 商品の状態: やや傷や汚れあり