『柳刃ビンテージ包丁リメイク79Remake of a vintage knife【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月07日 19時 07分に出品され03月07日 19時 07分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在712件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|キッチン・日用品・その他>>>キッチン・食器>>>調理器具
|商品の状態:
|やや傷や汚れあり
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¥ 9685
Alessi アレッシィ Pots&Pans
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ラギオール アン オ ブラック ソムリエナイフ
¥ 10919
フランス製フレキシパン ミニマドレーヌ56ヶ取
¥ 11960
落札価格9750円
712 入札履歴
終了
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