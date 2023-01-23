『ヒグチユウコ リュック BORIS TILE ジャガード【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月22日 07時 37分に出品され03月22日 07時 37分に終了予定です。即決価格は24,200円に設定されています。現在412件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 こちらでお譲りいただきました。

リュックは2日間使用したそうです。

ボディバックは未使用だそうです。

試着はしました。



とても可愛いのですが、私にはリュックが少し大きいので、出品させていただきます。



ボディバックは残そうかと考えましたが、思い切って両方セットで出品します。



また、目立った汚れや破れなどは見当たりませんが、個人的主観になりますので、神経質な方や完璧を求める方はご遠慮ください。





【ユニークなデザイン】

リュック BORIS TILEは、多様な植物と動物のプリントが施されており、個性的で目を引くデザインです。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ヒグチユウコ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ ヒグチユウコ リュック BORIS

TILE ジャガード