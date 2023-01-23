『ショルダーバッグ 黒 10218184【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 18時 26分に出品され03月31日 18時 26分に終了予定です。即決価格は7,644円に設定されています。現在665件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 CHANELノベルティーのバッグです

海外で購入しました

ギャランティーカード付き

カード

- ブランド: CHANEL

- 色: 黒

- 素材: レザー

- 型番: 10218184

- 付属品: 認証カード

- スタイル: ショルダーバッグ



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: シャネル

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ ショルダーバッグ

黒

10218184