『スヌーピーペット折り畳みリュックキャリー【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月07日 20時 07分に出品され03月07日 20時 07分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在164件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 今年購入した商品です。数時間一回のみの使用です。使用機会がないため出品致します。 商品の情報 カテゴリー: ペット用品>>>犬用品>>>キャリーバッグ・スリング 商品の状態: 未使用に近い