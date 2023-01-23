『SONY WF-1000XM5 ケースのみ ブラック【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月06日 00時 55分に出品され03月06日 00時 55分に終了予定です。即決価格は7,956円に設定されています。現在722件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 目立った傷などなく綺麗な状態です。

あくまで中古品のため多少のスレ感などある可能性がございます。ご了承ください。



出品前に動作確認済みです。

別のイヤホンの充電、コード充電、ワイヤレス充電、ペアリング／リセット／初期化ボタン、アプリ接続、問題ありませんでした。



ぷちぷちとラップで梱包いたします。



black

ブラック

ワイヤレスイヤホン

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617p 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ソニー