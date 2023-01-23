『【希少カラー・XLサイズ】ケボズ ビッグバックロゴ 即モデル パーカー/59【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月20日 07時 15分に出品され04月20日 07時 15分に終了予定です。即決価格は10,036円に設定されています。現在663件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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希少カラー・XLサイズ

ケボズ ビッグバックロゴ

即完売モデル パーカー



★商品情報



・ブランド：Keboz ケボズ



・色柄：オレンジ 橙色

コーデュロイ バックロゴ

※ ご覧になる端末、撮影時の色合いの誤差で

実物とは若干色合いが異なる場合があります

予めご了承下さい



・サイズ表記：XL



・サイズ詳細 （単位：cm）

平置き採寸※多少の誤差はご容赦下さい

着丈：77

身幅：66

肩幅：65

袖丈：57



・状態：ボディにいくつか薄い汚れが

ありますが、その他に

目立つ傷や汚れはなく

まだまだお使いいただけます(^^)

※古着であることをご理解の上

ご購入をお願いいたします





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#古着屋トレゾール



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59 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: ケボズ

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 【希少カラー・XLサイズ】ケボズ

ビッグバックロゴ

即完売モデル

パーカー/59