『【新品】トリーバーチ WILLA MINI CRESCENT BAG【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 18時 49分に出品され03月23日 18時 49分に終了予定です。即決価格は10,842円に設定されています。現在733件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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●送料込み

●恐れ入りますが、最安での出品の為

お値段交渉はご遠慮下さいませ。



【商品詳細】

▪️商品番号：149671

▪️サイズ:

幅: (約)20cm 高さ: 12.cm

マチ: 2.0cm

▪️素材: ラムレザー

▪️調節可能ストラップ

▪️内側: カードスロット3枚



ロサンゼルスのプレミアムアウトレットにて購入、

正規品でございます。



☆ご注意☆

正規品ですが海外製品の為、日本国内のデパート、ブティックと同レベルの品質や完璧さなどをお求めの方・神経質な方はご購入をご遠慮ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: トリーバーチ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 【新品】トリーバーチ

WILLA

MINI

CRESCENT

BAG