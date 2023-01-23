『70s Levi‘s 70505 コーデュロイジャケット 36 ターコイズブルー【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月23日 20時 03分に出品され04月23日 20時 03分に終了予定です。即決価格は18,400円に設定されています。現在366件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 70sのリーバイス70505コーデュロイジャケットです。

カラーは希少なターコイズブルー

サイズは36(着丈約57cm肩幅約43cm身幅約47cm袖丈約59cm)

状態は首周り、肩、袖口に焼けが見られますが、それ以外は良好です。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: S ブランド: リーバイス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 70s

Levi‘s

70505

コーデュロイジャケット

36

ターコイズブルー