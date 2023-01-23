『ムートンレザージャケット☆トルコ製【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月04日 09時 05分に出品され03月04日 09時 05分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在864件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 （家族からの依頼品）



トルコで買ってきてもらったジャケットです。

ユーロ向けサイズSでしたが

私には少し大きめだったので

出品いたします。

当方178cmガッチリ型？です。

日本サイズ大きめのLかと思います。

袖は長めです。



丈はハーフタイプ



小さなスレ、色ムラ（首のうしろ）が

ありますが、全体にはキレイだと

思います。

表皮部分はソフトめで

軽いヴィンテージ加工の品です。



左内側レザーパッチポケットあり



#ヴィンテージテイスト

#トルコ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ムートンレザージャケット☆トルコ製