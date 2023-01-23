『新品未使用 パナソニック ヘアドライヤーナノケア EH-NA0J-W 2024y【2024年最新】 』はヤフオクでから03月26日 14時 27分に出品され03月26日 14時 27分に終了予定です。即決価格は15,900円に設定されています。現在864件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ※※※値下げ交渉不可※※※

★商品基本情報

パナソニック ヘアドライヤーナノケア EH-NA0J-W

カラー：ウォームホワイト

製造年式：2024年製



★商品詳細/状態

新品未使用の状態です。

2重梱包はせず、ラッピング及び緩衝材のみの梱包で発送させて頂きますのでご了承下さい。



■■注意事項■■ ■■コメント・ご購入手続き前に最後まで必ずお読み下さい■■

出品者側に重大な過失がある場合を除きクレーム・購入者都合の返品・アフターサポート等はお受け出来ません。



商品情報の詳細は誤記載等を避けるため、あえて記載しておりませんのでご購入様の方でお調べ下さい。取り置き・専用ページには対応致しません。

無在庫転売等は行っておりませんので購入前のコメントは不要です。

細かい点を気にされる神経質な方・過度な要求をされる方・商品の粗探しをされるような方とは取引致しませんのでご購入をお控え下さい。



♠値下げについて：【約3%程度以内】で値下げ検討致しますのでご希望金額を明記の上、コメント下さい。出品して間もない商品には値下げ交渉に応じません。

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♡あと払いでの購入について：購入後12時間以内に必ずお支払い予定日時(期限以内)を取引メッセージにてお知らせ下さい。連絡が全くない場合/支払い意思がないと判断した場合は取引キャンセル・事務局に通報させて頂きます。



♧ご購入手続き後、基本的に24時間以内にらくらくメルカリ便にて商品発送しますので到着後、48時間以内を目安に「受取評価」を行うようお願い致します。



♦輸配送中の荷物事故に関して：一切の責任を負いません。メルカリ事務局宛に破損状況等の写真をお送り頂きご対応下さい。返品等はお受け致しませんのでご了承下さい。以上、納得して頂いた上でお取引下さい。 商品の情報 カテゴリー: コスメ・美容>>>美容家電>>>ヘアドライヤー 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: パナソニック