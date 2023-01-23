『フジイデミ Demi 藤井毛織 上質 ダブルフェイス ノーカラーコート【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月12日 15時 22分に出品され03月12日 15時 22分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在412件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Demi

藤井毛織

フジイデミの上質ダブルフェイスのノーカラーコートです。

シンプルブラック

裏側可愛いです。

身幅75,着丈92 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: FREE SIZE

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ フジイデミ

Demi

藤井毛織

上質

ダブルフェイス

ノーカラーコート