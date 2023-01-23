『【防水・軽量】 PORTER ハイブリッド ビジネス トートバッグ【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから02月26日 15時 38分に出品され02月26日 15時 38分に終了予定です。即決価格は11,687円に設定されています。現在186件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 定価 39,600円



PORTER HYBRID ポーター ハイブリッド トートバッグ ブラック 黒 737-17801



ポーターハイブリッドとは「X-C1000」という

オリジナル生地で製作された「強度」「軽さ」「防水性」を兼ね備なえたモデルです。

雨でも使える高機能なトートバッグが欲しいなと思い、購入しました。

最近腰痛でバックパックがメインなので出品いたします。

仕事などで数回使用しました。



商品名 :トートバッグ

ブランド ポーター

カラー:ブラック

付属品 本体のみ



気になるところは写真でご確認をお願いします。



【サイズ】

W:380mm/H:335mm/D:155mm

重量 675g

カラー:ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ 【防水・軽量】

PORTER

ハイブリッド ビジネス トートバッグ