『SHOKZ OpenMove 骨伝導イヤホン【お歳暮】』はヤフオクでから03月21日 23時 30分に出品され03月21日 23時 30分に終了予定です。即決価格は7,176円に設定されています。現在80件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 半年前に購入しましたが、一度しか使わず保管してました。

付属品は揃ってます。

再生は問題ありません。

確認したところ傷などはありません。



第7代骨伝導テクノロジー：防水規格が一層向上し、音漏れが著しく低減しています。わずか29gの



最大6時間連続再生可能



別のイヤホン購入したので、出品します。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン 商品の状態: 未使用に近い ブランド: ショックス