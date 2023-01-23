『ヴァレンティノガラヴァーニ ショルダーバッグ レザー グレー ペイズリー【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月11日 09時 18分に出品され03月11日 09時 18分に終了予定です。即決価格は7,488円に設定されています。現在836件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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【アイテム】

ショルダーバッグ 肩掛け 斜め掛け

ゴールド金具 ペイズリー



【ブランド】

VALENTINO GARAVANI

ヴァレンティノガラヴァーニ



【カラー】

グレー

黒 ブラック



【素材】

レザー



【サイズ】【cm】

縦 19

横 23

幅 6



素人採寸ですのでご理解の程よろしくお願いします！



【状態】

目立つ大きな傷や汚れはありませんが一般的な中古品のレベルですので完璧な美品を求める方はご購入をお控えいただきますようよろしくお願いします！



【送料】

無料



【発送】

入金確認後1〜2日以内に発送します。

基本的に簡易包装となります。



【購入元】

日本流通自主管理協会加盟店（AACD）

質屋・古物市場



※偽物だった場合全額返金します。



質問や値下げ交渉などメッセージお待ちしてます！ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ヴァレンティノガラヴァーニ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ ヴァレンティノガラヴァーニ

ショルダーバッグ

レザー

グレー

ペイズリー