『美品 GUCCI Tシャツ 半袖 ロゴ 白 ホワイト Lサイズ ユニセックス【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月03日 10時 53分に出品され03月03日 10時 53分に終了予定です。即決価格は9,828円に設定されています。現在355件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ◾️ブランド／商品



GUCCI グッチ

Tシャツ 半袖

刺繍ロゴ

白 ホワイト





◾️コンディション



【AB】



【N】未使用品、未開封品

【A】使用感が少ない極美品、使用回数1,2回のみ

【AB】目立つダメージの少ないUSED美品

【B】多少のキズ汚れが見受けられる一般的なUSED品

【C】目立つダメージや使用感があるUSED品





◾️カラー



白 ホワイト





◾️素材



綿 コットン





◾️サイズ(約/cm)



表記 L



着丈68

バスト幅50.5

肩幅47

袖丈24





◾️梱包／発送



ご注文日の当日、又は翌日に発送します。

エコの観点から、梱包資材の再利用と簡易梱包を実施しています。





【管理番号】1113-w1107







カラー···ホワイト

柄・デザイン···その他 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: グッチ

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 美品

GUCCI

Tシャツ

半袖

ロゴ

白

ホワイト

Lサイズ

ユニセックス